Ващиковский выступил с новыми резкими угрозами в адрес Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что его страна никогда не даст согласия на то, чтобы поставить знак равенства между УПА и Армией Крайовой, передает replyua.net со ссылкой на данные информационного портала Interia.pl. Более того, высокопоставленный чиновник пригрозил, что Польша может прекратить поддержку Украины на международной арене.
«С нашей стороны никогда не будет поставлен знак равенства между УПА и Армией Крайовой, а это мы иногда слышим от некоторых собеседников в Украине», - заявил он. Кроме того, Ващиковский предъявил обвинения в адрес украинцев в связи с тем, что они не хотят решать проблемы украино-польских отношений.
Помимо этого, польский дипломат не исключил возможность прекращения помощи Украине, несмотря на российскую агрессию. «Мы хотим, чтобы граждане Украины понимали, что у них могут возникнуть серьезные проблемы. И не обязательно они будут созданы Польшей. Однако наша страна может помочь их решить. Посмотрим, как они на это отреагируют», - отметил он. Ранее экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил, что причиной сложных отношений Киева и Варшавы могут быть представители националистических движений в Польше.