Эксперт: «Северный поток-2» Брюссель добьет проволочками и бюрократизмом»

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что еврокомиссарам удалось найти способ блокирования «Северного потока-2» - Еврокомиссия предложила внести изменения в законодательство Европы, согласно которому в понятие интерконнектор будет входить любой трубопровод, который «втыкается» в европейский, информирует replyua.net.
«Под понятие внутреннего попадет фактически внешний трубопровод Северного потока, и для принятия такого решения достаточно утверждения главами государств, и Евросоюз надеется, что удастся уговорить Меркель. Тогда судьба СП-2 будет весьма призрачной, так как Брюссель добьет трубу своим бюрократизмом и проволочками», - отмечает Манн.
По его словам, эти действия могут быть направлены на то, чтобы спасти Украину от банкротства, которое может ожидать ее в 2019 году в случае, если страна лишится газовой трубы. Напомним, что накануне в ЕС газопровод «Северный поток-2» назвали «бессмысленным для Евросоюза».