Конфликт Украины и Сербии: Белград в срочном порядке вызвал посла из Киева

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Руководитель сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич вызвал для консультаций посла Сербии Украине Раде Булатовича. Соответствующая информация размещена на сайте сербского ведомства. Отмечается, что министр намерен вынести на обсуждение с послом ряда вопросов отношений с Украиной и «дальнейшие меры», связанные с ними. Также в Министерстве иностранных дел Сербии напомнили о неоднократных заявлениях Сербии о поддержке украинской территориальной целостности, что, в частности, было подтверждено в период председательства Сербии в ОБСЕ.«Властями Сербии был принят ряд определенных шагов по преследованию сербских граждан, которые воевали за рубежом, в том числе в Украине. Таким образом, мы приверженность своих международно-правовых обязательств», — отметили в МИД Сербии.При этом Ивца Дачич заявил, что Сербия не забывает об участии украинских наемников в преступлениях, которые хорватские наемники совершили против сербского народа в Хорватии, «которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала». В сербском МИДе подчеркнули, что официальный Белград все еще является приверженцем хороших отношений с Киевом.