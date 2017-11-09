В документах Германии появится графа «третий пол»

Согласно решению Конституционного суда Германии, граждане этой страны, которые себя не считают ни мужчиной, ни женщиной, имеют право указывать в документах третий пол, сообщает replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода». Отмечается, что данное решение было принято в суде семью голосами, в то время, как против был один судья. В соответствии с документом, факт отсутствия третьего варианта в графе «пол» является нарушением закона о недискриминации. В тексте документа сказано, что новая норма поможет защитить «гендерную идентичность тех, кто не является ни мужчиной, ни женщиной».
Отныне в графе «пол» они смогут указывать «интерсекс» или «разный». С 2013 года эта графа могла оставаться пустой. До конца следующего года в немецкое законодательство ожидается внесение соответствующих поправок.
Это судебное решение приветствовали в ассоциации интерсексов. Активисты отмечают, что в Германии количество граждан, которые поддерживают признание третьего пола, составляет примерно 80 тысяч. С точки зрения биологии, трансгендеры являются либо мужчиной, либо женщиной, но их гендерная идентичность имеет явные отличия от традиционных моделей.