В Совете Европы обнародовали решение по Украине, против которого выступала Россия

В Совете Европы было обнародовано решение, принятое в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), в котором Российская Федерация признается ответственной стороной за реализацию пунктов Минских соглашений, а также подтверждается прогресс Киева в проведении реформ, передает replyua.net. Кроме того, в Комитете министров подтвердили, что и далее поддерживают полное выполнение всех принятых ранее решений по ситуации в Украине.
Стоит отметить, что в решении КМСЕ подчеркивается ответственность российской стороны за выполнение Минских договоренностей, в первую очередь относительно прекращении огня и отвода войск, вооруженных формирований и военной техники. Авторы документа призвали к полному и быстрому их выполнению. В Комитете поддержали шаги, сделанные Украиной в реформах, и акцентировали внимание на достигнутом прогрессе в областях, имеющих решающее значение для соблюдения прав человека, укрепления демократических институтов и верховенства права.
Ранее российская делегация в ОБСЕ не поддержала расширение мандата миссии ОБСЕ на весь участок украино-российской границы, который соприкасается с неподконтрольными Украине территориями.