Рада Європи проголосувала за документ щодо України, проти якого виступала РФ

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Як повідомляє на своїй офіційній сторінці українське МЗС, сьогодні на полях засідання Комітету міністрів Ради Європи було ухвалено доволі знакове рішення, - про це інформує видання replyua.net.Так, сьогодні, восьмого листопада 2017 року, КМ РЄ ухвалив комплексне рішення, проти якого так наполегливо виступала Російська Федерація. Рішення стосувалось ситуації в Україні. Зокрема, було високо оцінено шлях, який Україна пройшла у реформуванні органів державної влади та створенні антикорупційних інституцій. Так само, документ підкреслює, що РЄ, як і раніше, підтримує територіальну цілісність нашої держави. Окрема увага у рішенні присвячена врегулюванні ситуації на Донбасі, зокрема, підкреслено, що відповідальність за виконання Мінських угод несе Російська Федерація.Так само КМ посилається на рішення, прийняті з цього приводу раніше, наприклад, документ від третього травня 2017 року, яким на Кремль було покладено відповідальність за дотримання прав людини в окупованому Криму. Крім того, у рішенні міститься вказівка на необхідність захисту цивільного населення та забезпечення доступу до окупованих територій для представників гуманітарних місій.