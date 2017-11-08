валюта
СпецтемаПономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Рада Європи проголосувала за документ щодо України, проти якого виступала РФ

Рада Європи проголосувала за документ щодо України, проти якого виступала РФ
Як повідомляє на своїй офіційній сторінці українське МЗС, сьогодні на полях засідання Комітету міністрів Ради Європи було ухвалено доволі знакове рішення, - про це інформує видання replyua.net.

Так, сьогодні, восьмого листопада 2017 року, КМ РЄ ухвалив комплексне рішення, проти якого так наполегливо виступала Російська Федерація. Рішення стосувалось ситуації в Україні. Зокрема, було високо оцінено шлях, який Україна пройшла у реформуванні органів державної влади та створенні антикорупційних інституцій. Так само, документ підкреслює, що РЄ, як і раніше, підтримує територіальну цілісність нашої держави. Окрема увага у рішенні присвячена врегулюванні ситуації на Донбасі, зокрема, підкреслено, що відповідальність за виконання Мінських угод несе Російська Федерація.

Так само КМ посилається на рішення, прийняті з цього приводу раніше, наприклад, документ від третього травня 2017 року, яким на Кремль було покладено відповідальність за дотримання прав людини в окупованому Криму. Крім того, у рішенні міститься вказівка на необхідність захисту цивільного населення та забезпечення доступу до окупованих територій для представників гуманітарних місій.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог: Путин не смог взять Киев, поэтому придумал город, который уже назвал «матерью городов русских»

Срочно: Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?
Важное за сутки
08 ноя 2017
9663

Политолог: Путин не смог взять Киев, поэтому придумал город, который уже назвал «матерью городов русских»

Сегодня в российском Челябинске открывается XIV форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это двухдневное мероприятие пройдет на самом высоком уровне. В Челябинске ждут Путина и

08 ноя 2017
7652

Історик: що не кажи, а у Порошенка є порох у порохівниці – він зробив таке, чого від нього ніхто не чекав

За словами історика Павла Правого (Бондаренка), український президент продемонстрував неабиякий характер, і зробив те, чого від нього ніхто не чекав, - про це інформує видання replyua.net з

Последние новости

Блогер: російські танки не врятували – промисловий сектор у РФ черговий раз обвалився

Янукович имеет все шансы получить обратно 1,5 миллиарда долларов, которые были спецконфискованы ГПУ

Рада Європи проголосувала за документ щодо України, проти якого виступала РФ

Експерт: позиція, зайнята депутатами «Опозиційного блоку», відверто дивує

Ахеджаков: теперь покармливать избирательные округа никто не будет

Блогер розповів наскільки ефективним буде антикорупційний суд

Одессит всерьез восстал против ЖЕКа

Чубаров: окупанти затримали на адмінкордоні сімох кримських татарок

Блогер: во избежание «ширки» Тимошенко с Путиным во втором чтении Избирательный кодекс «зарубят» и «сольют»

Експерт: я різного чекав від НАБУ, я відверто зневажаю його керівника, але не міг передбачити такого!

Князев рассказал, что могло бы быть в случае охраны Окуевой

Історик: що не кажи, а у Порошенка є порох у порохівниці – він зробив таке, чого від нього ніхто не чекав

Украинцам станет проще ездить в Канаду: упрощены визовые требования

Блогер: думаєте, наші чиновники недолугі? Подивіться, що відбувається в РФ

Луценко уличил НАБУ в подыгрывани Виктору Януковичу

Прості роздуми показують, хто є закулісним ляльководом Савченко – політолог

Політолог: якщо продовжуватимемо у тому ж дусі, створення цього органу ми не побачимо ніколи

Експерт: з Саакашвілі є дві альтернативи, і обидві дуже погані

Журналіст: Кремлю просто нікуди тікати

Дейнего рассказал, зачем «ЛНР» стремится вернуться в состав Украины

 Новости за день