В Польше задержали 17 граждан Украины

На территории Опольского воеводства польскими пограничниками были задержаны 17 украинских граждан, нарушивших правила пребывания в стране, а также нормы трудового законодательства, передает replyua.net со ссылкой на «Польское радио». В настоящее время известно, что задержание произошло при проведении совместной акции пограничников и Госинспекции труда.
Как удалось установить, пребывание украинцев в Польше полностью не совпадает с задекларированным во время подачи заявлением на визу в консульствах срокам. Принимая во внимание эту ситуацию, комендант Пограничной службы в Ополе выдал 16 гражданам Украины решение, согласно которому они должны вернуться в обязательном порядке. Еще одного украинца поймали, когда он «незаконно выполнял труд». У него не было разрешения на работу и заявления от работодателя, в котором он сообщал о планах поручить ему выполнение работы. В соответствии с решением суда, указанному гражданину необходимо оплатить штраф, после чего покинуть территорию Польши.
В начале текущего года в Гданьске был убит 35-летний украинец. На него совершили нападение на автобусной остановке, нанеся четыре ножевых ранения в живот.