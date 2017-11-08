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Претензии не помеха: Польша намерена резко увеличить количество виз для украинцев

Претензии не помеха: Польша намерена резко увеличить количество виз для украинцев
Власти Республики Польша намерены в полтора раза увеличить количество рабочих виз для украинских граждан. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Так, высокопоставленный чиновник отметил, что правительство его страны намерено выдать примерно девятьсот тысяч разрешений. В минувшем году польские власти выдали 1,3 миллиона виз, из которых 650 тысяч – с правом на трудоустройство. Стоит отметить, что украинские граждане, работающие в Польше, каждый год присылают домой примерно пять миллиардов евро.

В последнее время отношения между Варшавой и Киевом нельзя назвать положительными, так как польские власти предъявляют своим украинским коллегам различные претензии. На днях Витольд Ващиковский заявил, что Польша недовольна, как в Украине решаются спорные исторические вопросы, а также каким образом представителям польской общины возвращается имущество, в том числе, церковное.

Тем временем, президент Польши Анджей Дуда вчера призвал своего украинского коллегу Петра Порошенко не допускать лиц с антипольскими взглядами на высокие должности.
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