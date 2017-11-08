Россия примет участие в «Евровидении – 2018»

Участниками песенного конкурса «Евровидение – 2018», принимать который в следующем году будет Португалия, станут 42 государства, среди которых и Российская Федерация, передает replyua.net. Данная информация опубликована на официальном сайте конкурса.
«На конкурсе «Евровидение» в 2018 году ожидается преставление 42 стран, представители которых выйдут на сцену в городе Лиссабоне. Для Швеции конкурс в следующем году станет особенным, так как эта страна в 2018 году будет отмечать 60-летие своего первого появления в 1958 году. Кроме того, участие в конкурсе, по истечении годичного перерыва, примет и Россия», - говорится в сообщении.
Более того, участниками конкурса станут представители Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании. У конкурса также есть слоган «Все на борт».