Експерт розповів у чому корінь скандальних претензій до України польського міністра

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За словами політичного аналітика Тараса Чорновола, гучні заяви очільника польського МЗС Вітольда Ващиковського можуть мати зовсім інші причини, ніж прийнято думати в Україні, - про це інформує видання replyua.net.Зокрема, Чорновіл вважає, що за валом гучних і скандальних претензій Ващиковського може стояти не нова польська політика щодо України, а особистий самозахист міністра-невдахи. Зокрема, протягом останніх десяти днів не було чутно заяв ні від президента Дуди, ні від очільниці уряду Шидло, ні від голови партії ПіС Качинського. Звісно, двоє перших є доволі виваженими людьми, які займають офіційні посади, але ж Качинський нічим не обмежений. Більше того – Ващиковський у геометричній прогресії розвиває тези, озвучені раніше самим головою ПіС.Таких заяв немає тому, що Ващиковський з групою відвертих реваншистів з інституту національної пам'яті атакує не стільки Україну, скільки союзників Качинського. Цій авантюрі не можна підігрувати, але і свої власні фрази важко заперечити. Очільниця уряду в ці тижні збиралась вигнати з посади Ващиковського, який завалив всю дипломатичну роботу Варшави. Але тепер їй треба дочекатись деякого затишшя. Зі свого боку, Ващиковський буде якнайдовше шуміти, аби звільняти його було неспідручно. Класика політичного жанру, - зауважує Чорновіл.