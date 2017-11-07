Дуда дав пораду Порошенкові щодо українських високопосадовців з «антипольськими поглядами»

Польський президент Анджей Дуда звернувся із закликом до свого українського колеги Петра Порошенка вжити відповідних заходів по відношенню до осіб з антипольськими поглядами, які в уряді України обіймають високі посади, інформує replyua.net з посиланням на видання polradio.pl.
«Я особисто очікую від президента Петра Порошенка та співробітників його адміністрації, від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, що всі особи, які, не приховуючи цього, займаються проголошенням націоналістичних та антипольських поглядів, не будуть займати важливі посади українській політиці», - заявив Анджей Дуда. Польський лідер зауважив, що на сьогоднішній день в українській політиці є люди з такими поглядами, проте не став оприлюднювати їхні імена.
Раніше очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Київ використовує Варшаву в особистих цілях та розраховує, що за будь-яких умов його країна буде підтримувати Україну. На думку міністра, у даний час є ціла низка питань, які становлять перешкоду для нормальних стосунків між обома державами. Перш за все, мова йде про історичне минуле, освіту та про повернення церковного майна в Україні представникам польської громади.