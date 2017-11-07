МИД Польши: «Дуда может отменить визит в Украину – Киев слишком долго использовал Варшаву»

Витольд Ващиковский, глава польского МИДа, заявил о том, что Варшава слишком долгое время поддерживала Киев с точки зрения своей безопасности, однако Украина продолжает использовать Польшу в расчете на то, что такая поддержка будет длиться вечно. Как сообщает replyua.net, такое заявление от министра прозвучало в эфире Польского радио.
«Да, мы сжимали зубы, поскольку учитывали нашу военно-политическую доктрину, и безопасность хранения независимой Украины является бесценным. Однако мы признали, что нас используют, что Украина достаточно беззаботно смотрит на эту проблему и выходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией», - подчеркнул глава МИД. По словам Ващиковского, Польша считает, что агрессия России больше не будет отговоркой для того, чтобы не решать проблемы между Киевом и Варшавой.
Кроме того, министр заявил, что после поездки во Львов намерен встретиться с Анджеем Дудой, однако не для того, чтобы рассказать оптимистичные новости. По его словам, Дуда примет решение о поездке в Украину самостоятельно, но сейчас «ситуация крайне сложная».