Експерт: ось так виглядає підготовка до великої війни

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За словами військового експерта Кирила Данильченка, привид грядущої війни побачити дуже просто, потрібно лише розплющити очі, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в Фейсбук.Наприклад, дані, розміщені на порталі Міністерства оборони Польщі, є більш ніж показовими. Очільник департаменту людських ресурсів відтепер перебуває у підпорядкуванні міністерства оборони - він має корегувати свої дії з врахуванням стратегічного військового огляду. Воєнна доктрина наголошує, що Росія – основна загроза для Польщі, а тому варто знайти сто тридцять мільярдів доларів для модернізації армії, більш серйозно ставитись до кіберзагроз і проаналізувати спроби Кремля встановити контроль над Україною, Польщею та Молдовою. Крім того, буде здійснена закупівля до кінця поточного року 100 тисяч комплектів форми і 20 тисяч кевларових шоломів. Планується негайно провести зміни в системі постачання армії, адже потрібно сформувати територіальні частини.Здається, так само почувались люди, які в 1913 та 1938 році кричали про те, що наближається війна, а їм заперечували – буцімто, це неможливо, адже попередня була такою страшною. Тож, незважаючи на сморід великою війни, «ніколи більше», - зауважує блогер.