Онищенко хочет получить гражданство Германии

Нардеп ВР Александр Онищенко, которого пытаются найти правоохранительные органы в Украине, сейчас занимается оформлением немецкого гражданства. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространил интернет-портал Deutsche Welle, сославшись на бургомистра поселка Герцлаке Ганса Бескена, в котором политик и проживает в настоящее время.
Немецкий чиновник подчеркнул, что Онищенко еще несколько месяцев назад собрал и подал все документы, необходимые для получения гражданства. Согласно прогнозам главы общины, совсем скоро украинский политик получит паспорт Германии, а также, что он лично будет способствовать в получении немецкого гражданства. Для этого он написал рекомендательное письмо в вышестоящие инстанции, в котором рассказал о выдающейся роли украинского мультимиллионера в его общине.
Бескен добавил, что Онищенко, владеющий на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, летом завершил регистрацию в Герцлаке места жительства. Принимая во внимание продолжительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных дел против него, нет никаких препятствий для получения украинским политиком гражданства ФРГ.