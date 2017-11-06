Мацаревич: Россия не представляет серьезной угрозы для Польши

По мнению главы Министерства обороны Польши Антони Мацеревича, Российская Федерация может стать угрозой для его страны, однако поддержка Североатлантического альянса не даст возможности Москве реально угрожать Варшаве. Как передает replyua.net со ссылкой на «Польское радио», об этом Мацереич заявил во время беседы с журналистами издания Do Rzeczy. «Вполне вероятно, что в случае применения Россией всего имеющегося у нее потенциала (а это, к счастью, не представляется возможным), не имея поддержки со стороны союзников, мы бы оказались не в лучшем положении, чем в 1939 году», - сказал политик.
Более того, продолжил Мацеревич, для Варшавы продолжение сотрудничества с НАТО, в том числе, дальнейшее присутствие сил альянса в Польше, можно считать важным условием безопасности страны, пока вооруженные силы страны не модернизируются, и количество войск не будет составлять 200 тысяч человек.
Руководитель польского оборонного ведомства, кроме всего прочего, добавил, что часть российских войск осталась в Беларуси после завершения военных учений «Запад-2017». По словам Мацеревича, речь идет о демонстрации силы со стороны Кремля.