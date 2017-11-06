В Бельгии суд освободил бывшего лидера Каталонии Пучдемона

В суде Бельгии было принято решение, предусматривающее освобождение бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех экс-чиновников правительства данного региона до того момента, пока не будет вынесено решение об исполнении европейского ордера на арест, которое было выдано в Испании, передает replyua.net со ссылкой на Time. Отмечается, что это слушание продолжалось больше десяти часов. Сотрудники прокуратуры сообщили, что все пять политиков не имеют права покидать территорию Бельгии, пока судья не даст разрешения. Кроме того, им нужно будет прийти в суд на протяжении пятнадцати дней. Отметим, что не так давно экс-лидер Каталонии вместе с четырьмя своими соратниками сдался бельгийской полиции.
В парламенте Каталонии было объявлено о независимости региона от Испании во время заседания 27 октября. Официальный Мадрид отстранил от власти каталонское руководство, а также ввел в регионе прямое управление.
Власти Каталонии провели референдум о независимости региона первого октября. По результатам голосования, большая часть жителей провинции проголосовали за отделение от Испании. В Конституционном суде Испании референдум признали незаконным.