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Королева Елизавета держит в офшорах 10 миллионов

Королева Елизавета держит в офшорах 10 миллионов
Елизавета Вторая, королева Великобритании, держит в офшорах не менее 13 миллионов долларов (10 миллионов фунтов). Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС Украина, такие данные имеются в «Райских документах».

Публикация этого скандального документа свидетельствует о том, что многие высокопоставленные политики долгое время уклоняются от уплаты налогов. Средства королевы вкладывались в фонды на Каймановых островах и на Бермудах. Это делало Герцогство ланкастерских, которое обеспечивает Елизавету II доходами и управляет инвестициями в пределах ее частной собственности в 500 миллионов фунтов. Впрочем, в инвестициях британской королевы эксперты не нашли ничего противозаконного, но сам факт денег в офшорах может отрицательно повлиять на репутацию британской королевской семьи.

Часть этих средств фонды вложили в одну из лизинговых компаний, которую сейчас обвиняют в наживе на бедных людях. Кроме того, еще одна значительная часть средств была вложена в сеть магазинов в Великобритании, которая ранее заявила о банкротстве и о неуплате налогов на сумму в 17 миллионов фунтов.
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