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Журналіст про польського дипломата: Ващиковський перетворив дипломатію на цирк

Журналіст про польського дипломата: Ващиковський перетворив дипломатію на цирк
За словами журналіста Олександра Зінченка, правда не подобається ні східним, ні західним нашим сусідам. Саме тому і виникають конфлікти та навіть дипломатичні скандали, - про це інформує видання replyua.net.

Так, журналіст описав ситуацію, яка мала місце сьогодні, п’ятого листопада 2017 року, у Львові, який відвідав з офіційним візитом очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Вітольд Ващиковський. Зокрема, ставши на ганку тюрми на Лонцького, дипломат звернувся до директора місцевого музею Руслана Забілого: «На цій меморіальній дошці справді написано, що ми вас окупували?». На ствердну відповідь директора музею, Ващиковський розвернувся та покинув музей, незважаючи на те, що його відвідини були внесені до програми офіційного візиту.

Зінченко нагадує, що меморіальній дошці з написом про окупацію як мінімум кілька років, і Ващиковському чудово відомо про її зміст. Тобто, вся ця ситуація – ніщо інше як домашня заготовка. От тільки навіщо розігрувати такий спектакль? Завдання дипломатії полягає в тому, щоб залагоджувати конфлікти, а не роздмухувати нові. Але пан Ващиковський перетворив дипломатію на цирк. Єдине – нам ці гастролі не припали до душі. Цей цирк потребує нового клоуна – поточний недостатньо смішний, - зауважує Зінченко.
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