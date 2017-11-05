Пучдемон сдался бельгисйской полиции

Так, сообщается, что бывший каталонский лидер и еще четыре чиновника местной администрации пришли в один из брюссельских полицейских участков. Всех их сопровождали адвокаты.
В свою очередь в Генеральной прокуратуре Брюсселя сообщили, что Пучдемон вместе со своими сторонниками предварительно задержаны. До конца сегодняшнего дня судья во время заседания примет для них дальнейшие ограничительные меры. А вот бельгийское издание L'Écho отмечает, что Пучдемону также будет предоставлен выбор – соглашаться на экстрадицию в Испанию или нет. Если же бывший лидер Каталонии согласиться на экстрадицию, то он может быть выслан из страны в Испанию на протяжении десяти дней. Если откажется, то политик сможет использовать правовую защиту, в частности и возможность обращения в кассационный суд. Известно также, что сотрудники прокуратуры Брюсселя активно поддерживают контакт с правозащитниками каталонских политиков, а сам Пучдемон согласился сотрудничать со следствием.