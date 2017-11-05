В ближайшее время Пучдемона арестуют в Брюсселе

Карлеса Пучдемона, экс-глава правительству Каталонии, которого отстранил официальный Мадрид, вместе с четырьмя министрами, в течение ближайших часов будут задержаны в Брюсселе. Как передает replyua.net, такую информацию, сославшись на источники в прокуратуре Бельгии, предоставили журналисты агентства Europa Press. В том числе, отмечается, что после этого упомянутые политические деятели Каталонии предстанут перед следственным судьей, который решит, выдавать ли их Испании. Согласно прогнозам, после 14:00 по местному времени сотрудники прокуратуры предоставят больше информации по этому делу.
Вчера, 4 ноября, власти Бельгии подтвердили факт изучения полученного от Испании ордера на арест Пучдемона и его единомышленников.
Следует напомнить, что суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Судьи подозревают его и его четырех соратников в организации мятежа, растрате государственного бюджета, превышения служебных полномочий и неповиновении власти. Как известно, в Каталонии недавно состоялся референдум, большинство граждан провинции выступила за ее отделение от Испании..