В Финляндии объявили в розыск Мэтта Деймона

На улицах финских городов появились, на первый взгляд, очень странные объявления – в них указано, что в розыск объявлен Мэтт Деймон, голливудский актер.
Как информирует replyua.net, финские дипломаты прояснили ситуацию и отметили, что эти объявления связаны с Днем независимости Финляндии. На странице дипломатического представительства Финляндии в США в Фейсбуке появился пост, где дипломаты объяснили, почему разыскивается голливудский актер. «Наш сотый день независимости будет всего через месяц и нам нужно найти Мэтта Деймона! Для нас было бы честью, если бы Мэтт, чей дед был финном, поздравил Финляндию», - говорится в сообщении.
Дипломаты обратились к гражданам Соединенных Штатов за помощью в поисках Дэймона, а также попросили пользователей распространить объявление. Мэтт Деймон – один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Свои самые яркие роли он сыграл в картинах «Марсианин», «Умница Уилл Хантинг», а также в нескольких фильмах о Борне.