Ващиковский: «Заявление Украины нас радует, но мы ждем конкретных шагов»

Витольд Ващиковский, глава внешнеполитического ведомства Польши, заявил о том, что заявление украинского МИДа об отсутствии антипольских настроений среди украинцев его порадовало, однако Польша ждет конкретных шагов в исторических вопросах, информирует replyua.net со ссылкой на Польское Радио.
Ващиковский подчеркнул, что Польша всегда открыта для исторических споров и вопросов. «Нас очень радует это заявление, что в Украине нет антипольских настроений, общество дружелюбное. Мы также это замечаем, однако также замечаем различного рода инциденты, замечаем отдельных лиц, ведут себя не очень дружелюбно», - заявил глава МИД. По его словам, Польша предлагает разные каналы сотрудничества, и сейчас ожидает только ответов от украинской стороны по желанию сотрудничать в конкретных направлениях.
Напомним, что ранее в Польше прозвучало заявление о том, что власти хотят создать черные списки граждан Украины, которым будет запрещен въезд на территорию Польши. «Если кроме деклараций, кроме заявлений МИД будут также конкретные шаги сотрудничества с Польшей, то мы, конечно, будем открытыми», - добавил Ващиковский, отметив, что польский Институт национальной памяти тоже открыт к сотрудничеству.