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В МИД Польши ожидают от Украины конкретных шагов в исторических вопросах

В МИД Польши ожидают от Украины конкретных шагов в исторических вопросах
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский прокомментировал опубликованное накануне заявление украинского внешнеполитического ведомства, в соответствии с которым в Украине отсутствуют антипольские настроения, сообщает replyua.net со ссылкой на «Польское Радио».

«Прозвучавшее в МИД Украины заявление о том, что среди украинцев нет антипольских настроений, нас сильно радует. Вместе с тем, мы надеемся, что Киев сделает более конкретные шаги в вопросах истории. Украинское общество преимущественно является дружелюбным, но нередко приходится замечать различного рода инциденты, замечаем отдельных лиц, которые ведут себя не очень дружелюбно», - отметил Ващиковский во время встречи с журналистами в Генеральном Консульстве Республики Польша во Львове.

Высокопоставленный чиновник также добавил, что на протяжение многих лет Польша достаточно открыта, «чтобы вопросы истории, также как текущие польско-украинские контакты, выяснять». По словам министра, сотрудничать также готов польский Институт национальной памяти, который заинтересован в проведении поисковых работ в Украине – прежде всего, речь идет о поисках польских жертв периода Второй мировой войны.
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