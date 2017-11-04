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В британской королевской семье родится двойня

В британской королевской семье родится двойня
Британские таблоиды опубликовали новость о том, что Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, станет мамой двойни, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН.

Журналисты при этом отмечают, что эту информацию они получили из источников, которые хорошо знают королевскую семью. Отмечается, что Миддлтон не называет ни пол ребенка, ни количество детей, а лишь заявляет о том, что станет мамой в апреле следующего года. Более того, журналисты утверждают, что королева Елизавета была одной из последних, кто узнал эту радостную новость – Уильям и Кейт скрывали от королевы информацию. Сначала они рассказали о близнецах сестре и матери Кейт, а потом слухи дошли и до журналистов.

Между тем, источники уже заявляют, что якобы герцогиня уже проектирует две спальни для будущих малышей, и это будут девочки. Напомним, что Кейт Миддлтон является мамой двух детей, которые появились на свет практически друг за другом: старшему сыну Джорджу сейчас четыре года, а младшей дочери Шарлотте – чуть больше двух лет.
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