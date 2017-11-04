114 стран признали независимость Косово

114 государств признали независимость самопровозглашенной республики Косово, в соответствии с чем накануне, 3 ноября, Министерство иностранных дел этой страны провело ревизию по поручению Бехджета Пацолли, главы ведомства, сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
114 стран предоставили официальные документы о признании независимости республики, однако Уганда и Нигерия лишь де-факто признали Косово, поэтому в список этих государств они пока не вошли. «Республика Косово признана 114 государствами, таким образом, достигнута цель получить свыше 100 признаний», - заявили во внешнеполитическом ведомстве. Однако в соседней Сербии утверждают, что Косово на официальном уровне признали только 106 государств. МИД Сербии ранее сообщил, что южноамериканский Суринам, а перед тем островная Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи отозвали свое признание.
Эти страны пока остаются в списке МИД Косово как признавшие независимость Приштины от официального Белграда. Напомним, что в Каталонии также прошел референдум о независимости. Если регион выйдет из состава Испании, он также будет автоматически исключен из Евросоюза.