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В Каталонии проходят массовые акции протеста

В Каталонии проходят массовые акции протеста
Несколько десятков тысяч жителей Барселоны, Жироны, Таррагоны и ряда других городов Каталони приняли участие в массовых акциях протеста возле зданий мэрий, передает replyua.net. По мнению сторонников независимости, принятое в испанском суде решение еще не означает, что они прекратят борьбу за независимость. Участники протеста предупредили, что уже с завтрашнего дня, пятого ноября, они начнут массовые акции протеста, кульминация которых запланирована на одиннадцатое число текущего месяца. Более того, участники акций привали всех шестого декабря, когда в Испании отмечается День конституции, отправиться в Брюссель и уже там, возле стен Европейского парламента, провести протесты.

Митингующие заявили о решительной поддержке отстраненному главе Каталонии Карлесу Пучдемону, назвавшему арест девятерых бывших министров правительства провинции «большой ошибкой».

Стоит напомнить, что во время заседания 27 октября каталонский парламент объявил о независимости региона от Испании. В ответ на это официальный Мадрид отстранил от власти каталонское руководство, а также ввел в регионе прямое управление.
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