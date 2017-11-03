Експерт розповів, яку країну Росія намагається роздробити

Офіційна Москва прагне до підриву єдності Великої Британії, всіляко підтримуючи у цій країні сепаратистські рухи. Як інформує replyua.net з посиланням на «Укрінформ», така точка зору була оприлюднена журналістом та видавцем з Великобританії Гарі Картрайтом у відповідь на запитання про те, чи схвалюють у Кремлі сепаратистські тенденції у Шотландії. Експерт зазначив, що для Російської Федерації Європейський союз становить загрозу, тому Кремль намагається знайти спосіб підірвати чи послабити його.
«Росія надає підтримку сепаратистським рухам та політичним партіям, які є прихильниками виходу з Європейського союзу, а це вже безпосередня загроза розділу між країнами-членами», - пояснив Картрайт. Він переконаний, що нічого несподіваного у прагненні Кремля побачити Великобританію роздробленою, немає.
«Оскільки ліберальна демократія має свої слабкості, зовнішнім інтересам легко впливати на політичні процеси, і РФ цим постійно користується. Уряду Британії варто було б займати більш тверду позицію та, не вагаючись, відкидати такі інфільтрації», – пояснив експерт.