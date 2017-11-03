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Австрія не пустила до себе журналістів з Криму, у МЗС РФ обурені

Австрія не пустила до себе журналістів з Криму, у МЗС РФ обурені
Вчора, другого листопада, з’явилася інформація про відмову австрійської сторони видати візи журналістам з незаконно окупованого Криму, яких офіційна Москва раніше акредитувала для участі в нараді Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) на тему свободи засобів масової інформації, інформує replyua.net.

У зв’язку з цим, співробітники постійного представництва Росії при ОБСЄ заявили, що дії офіційного Відня викликають обурення. «Нас обурило рішення Австрії не видати візи кримським журналістам, зареєстрованим на нараду ОБСЄ зі свободи ЗМІ», - наголошується в повідомленні російського постійного представництва в Twitter. Разом з тим, Марія Захарова, яка обіймає посаду офіційного представника російського МЗС, заявила, що невидача Австрією віз кримським журналістам варто розцінювати, як блокаду Криму.

Окрім того, з’явилася інформація, що через те, що Австрія не видала візи журналістам з Криму, російське МЗС викликало тимчасово повіреного у справах Австрії. Глава зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров заявив про розчарування дій австрійської влади.
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