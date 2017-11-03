Польский сенатор: «Украина варварски относится к исторической памяти»

Ян Жарин, историк и сенатор из Польши, заявил о том, что Украина варварски относится к исторической памяти, комментируя ситуацию с польскими могилами на территории Украины, передает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду. Жарин подчеркнул, что между двумя странами наметились очень серьезные разногласия, и они вызваны, прежде всего, кардинальными культурными различиями между двумя народами.
«Украина не хочет принадлежать к римской цивилизации. Она ведет себя как варвар в вопросах исторической памяти. В нынешней внешней политике у нас много общего, у нас есть много положительных предложений. Но взаимные отношения будут очень неглубокими, если Украина не поймет, что более глубокие отношения идут из культурного измерения», - заявил сенатор.
По его мнению, дальнейшие отношения между двумя странами зависят только от Украины, и она должна искать выход из ситуации. Жарин добавил, что украинцы должны понимать, что представляют для Польши могилы поляков, однако на них даже не установлены кресты, которые являются символом памяти о погибших.