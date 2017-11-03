Из Каталонии уходят сотни компаний

В течение последних нескольких недель из Каталонии ушли около двух тысяч компаний, и они уже перенесли свои офисы в другие регионы Испании.
Как передает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду, такое решение было принято из-за политического кризиса, который сейчас наблюдается в Каталонии, самом богатом испанском регионе. С 1 октября из Каталонии «перевезли» свои главные офисы уже 1982 компании. Руководство этих компаний утверждает, что возникла юридическая неопределенность, которая складывается, прежде всего, из-за социальной и политической ситуации в регионе. Отмечается, что в последний день октября Каталонию оставили 99 компаний.
Однако в отдельные дни эти показатели были выше, в частности, когда готовилось принятие важных решений. Так, 27 октября - в день провозглашения независимости - Каталонию покинули сразу 140 компаний. Напомним, что в случае отделения от Испании Каталония автоматически перестанет быть и членом Европейского Союза.