Эксперт: «Угрозы не пускать в Польшу украинцев – это чистый популизм»

Павел Нусс, политический аналитик, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что Витольд Ващиковский, глава МИД Польши, совершает огромную ошибку, заявляя о том, что власти составят черные списки граждан Украины, которым будет запрещен въезд в Польшу, информирует replyua.net.
«Среди украинцев таких настроений фактически нет. Украина - не шовинистическое государство. Мы стремимся к укреплению наших взаимоотношений с польским и украинским народом, между правительствами наших стран, а не к ухудшению этих отношений на базе исторических разногласий и трагических страниц в прошлом», - пишет Нусс. По его мнению, такие угрозы свидетельствуют только о чистом популизме, рассчитанном на избирателей. Аналитик подчеркивает, что Польша не может единолично осуществлять охрану границы, и украинцы, как ездили в ЕС, так и будут ездить, поскольку у них на руках биометрические паспорта.
«Заявление министра Ващиковского будет использовано как против Польши, так и против Украины в информационной войне России против ЕС, и, думаю, этому заявлению в скором времени будет опровержение на наивысшем уровне», - считает Нусс.