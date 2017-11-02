валюта
СпецтемаЦарёв рассказал о причинах убийства Окуевой

Блогер: «Північний потік-2» не витримав лихої долі?

Блогер: «Північний потік-2» не витримав лихої долі?
Як наголошує блогер Олександр Коваленко, санкції Сполучених Штатів повільно, але впевнено душать нафтогазового монстра, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на Фейсбук оглядача.

Так, блогер нагадує, що нові і нові пакети американських санкцій проти РФ не дають спокійно спати інвесторам «Північного потоку-2» - ймовірно, саме він стане наступною жертвою антикремлівських санкцій. Експерти вже неодноразово підкреслювали, що якщо цей проект і далі будуть лобіювати на теренах Європейського Союзу, то компанії, які ризикнули вкласти у нього кошти, цілком можуть потрапити під такий же прес, як і російські монополії. Більше того, з огляду на посилення американської експансії на європейський континент, у серйозності намірів Білого дому сумніватись не доводиться.

У «Північного потоку-2» є всі шанси стати експонатом на дні Балтійського моря. Ймовірно, саме тому «Газпром» зменшив обсяги фінансування будівництва труби на дев’ять відсотків – з десяти з половиною мільярдів рублів до ста двох мільярдів рублів. Введення об’єкта в експлуатацію планувалось на 2019 рік, але урізання фінансування явно не сприятиме оперативності і дотриманню графіку. Можливо, це сигнал до того, що проект взагалі буде заморожено, - зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Осмаев озвучил наиболее адекватный ответ РФ на гибель Окуевой

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки
02 ноя 2017
7093

Только этого не хватало: Джигурда собирается стать президентом Украины

Никита Джигурда, украинский и российский актер, заявил о том, что хочет последовать примеру Ксении Собчак, которая баллотируется в президенты России, однако, по словам Джигурды, он хочет быть главой

Последние новости

Блогер: «Північний потік-2» не витримав лихої долі?

Блогер: цікаво, а Захарова своїм ротом щойно заробила на нові санкції проти РФ?

Журналіст: НАБУ не помічає колоди у власному оці

Українська делегація зробила несподіваний і креативний подарунок канадському прем’єру

Касьянов: фокус с браслетом – красноречивое свидетельство зависимости «независимых» САП и НАБУ

Политолог: привлечение к делу Колмогорова Генпрокурора – это хороший знак

Китайці будуть качати нафту на Полтавщині

«Ващиковский делает огромную ошибку»: известный эксперт ответил на идею Польши запретить въезд для части украинцев

Неймовірна знахідка вчених у піраміді Хеопса

Чудодейственная калина: от очищения кишечника до борьбы с простудой

В Швейцарии продан самый дорогой виски в истории, который оказался поддельным

Конфеты отправили двоих школьников в реанимацию

Блогер: що сталось в Криму - українські ДРГ чи техногенний колапс?

Люди из окружения Саакашвили издевались и насиловали заключенных в грузинских тюрьмах, – эксперт

Блогер: Порошенко помирился с Аваковым, интрига Сытника раскрыта

Експерт пояснив що стоїть за погрозами Польщі не впускати українців з «антипольськими настоями»

Нусс: у поліції є жахливі відеозаписи з соратниками Саакашвілі - гомосексуалістами

Убийства водителя BlaBlaCar: следствие признано неэффективным, - ГПУ

ГПУ озвучила количество люстрированных в Украине прокуроров

Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю

 Новости за день