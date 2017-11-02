Блогер: «Північний потік-2» не витримав лихої долі?

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Як наголошує блогер Олександр Коваленко, санкції Сполучених Штатів повільно, але впевнено душать нафтогазового монстра, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на Фейсбук оглядача.Так, блогер нагадує, що нові і нові пакети американських санкцій проти РФ не дають спокійно спати інвесторам «Північного потоку-2» - ймовірно, саме він стане наступною жертвою антикремлівських санкцій. Експерти вже неодноразово підкреслювали, що якщо цей проект і далі будуть лобіювати на теренах Європейського Союзу, то компанії, які ризикнули вкласти у нього кошти, цілком можуть потрапити під такий же прес, як і російські монополії. Більше того, з огляду на посилення американської експансії на європейський континент, у серйозності намірів Білого дому сумніватись не доводиться.У «Північного потоку-2» є всі шанси стати експонатом на дні Балтійського моря. Ймовірно, саме тому «Газпром» зменшив обсяги фінансування будівництва труби на дев’ять відсотків – з десяти з половиною мільярдів рублів до ста двох мільярдів рублів. Введення об’єкта в експлуатацію планувалось на 2019 рік, але урізання фінансування явно не сприятиме оперативності і дотриманню графіку. Можливо, це сигнал до того, що проект взагалі буде заморожено, - зауважує блогер.