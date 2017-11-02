валюта
СпецтемаБлогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями

Експерт пояснив що стоїть за погрозами Польщі не впускати українців з «антипольськими настоями»

Експерт пояснив що стоїть за погрозами Польщі не впускати українців з «антипольськими настоями»
За словами блогера Павла Нусса, нещодавно прозвучала доволі таки гучна заява від очільника польського зовнішньополітичного відомства Вітольда Ващиковського. Але вона є не більше, ніж помилкою, - про це інформує видання replyua.net.

Так, блогер наголошує, що погрози Ващиковського скласти «чорні списки» українців з антипольськими настоями, яких потім не стануть пропускати на територію Польщі, є, м’яко кажучи, помилковими. По-перше, в Україні практично не існує антипольських настоїв, адже ми не шовіністична держава. І пересічні громадяни, і офіційний Київ прагнуть до поглиблення співпраці, а не до сварок на грунті трагічних подій у минулому. По-друге, таку заяву цілком можна використати у інформаційній війні, як проти Києва, так і проти Варшави, тому найближчим часом, ймовірно, варто чекати на спростування таких відомостей на офіційному рівні.

По-третє, такого роду погрози дуже скидаються на популізм, спрямований виключно на внутрішнього виборця, який вже починає відчувати розчарування польськими правими. По-четверте, Польща вже не здійснює повновладне управління своїм кордоном – останній тепер також є кордоном ЄС. А тому українці, за наявності біометричного паспорту, можуть вільно перетинати його, - наголошує Нусс.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нусс: в Кремлі сьогодні дуже поганий день – Порошенко домігся свого

Срочно: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду
Важное за сутки
02 ноя 2017
6679

Только этого не хватало: Джигурда собирается стать президентом Украины

Никита Джигурда, украинский и российский актер, заявил о том, что хочет последовать примеру Ксении Собчак, которая баллотируется в президенты России, однако, по словам Джигурды, он хочет быть главой

Последние новости

В Швейцарии продан самый дорогой виски в истории, который оказался поддельным

Конфеты отправили двоих школьников в реанимацию

Блогер: що сталось в Криму - українські ДРГ чи техногенний колапс?

Люди из окружения Саакашвили издевались и насиловали заключенных в грузинских тюрьмах, – эксперт

Блогер: Порошенко помирился с Аваковым, интрига Сытника раскрыта

Експерт пояснив що стоїть за погрозами Польщі не впускати українців з «антипольськими настоями»

Нусс: у поліції є жахливі відеозаписи з соратниками Саакашвілі - гомосексуалістами

Убийства водителя BlaBlaCar: следствие признано неэффективным, - ГПУ

ГПУ озвучила количество люстрированных в Украине прокуроров

Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю

Блогер: зростання свідомості українців призвело до того, що на нас нападають не тільки північно-східні сусіди, а і західні

Полиция усилит охрану Верховной Рады Украины

Осмаев рассказал, каким будет наиболее адекватный ответ на убийство Окуевой

Захарова: Россия ответит «сюрпризом» на запрет в Twitter рекламы Sputnik и Russia Today

Нусс: шанований президент перетворився в маргінала – скоро його канонізують в РФ

Приятные путешествия с возможностью экономить на проживании

В Ровно зафиксирована самая массовая вспышка гепатита за последние 15 лет

Саакашвили сообщил о планах судиться с миграционной службой

Блогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

Путину надо было «пустить кровь из носа» в Украине, - экс-директор ЦРУ

 Новости за день