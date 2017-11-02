Експерт пояснив що стоїть за погрозами Польщі не впускати українців з «антипольськими настоями»

За словами блогера Павла Нусса, нещодавно прозвучала доволі таки гучна заява від очільника польського зовнішньополітичного відомства Вітольда Ващиковського. Але вона є не більше, ніж помилкою, - про це інформує видання replyua.net.
Так, блогер наголошує, що погрози Ващиковського скласти «чорні списки» українців з антипольськими настоями, яких потім не стануть пропускати на територію Польщі, є, м’яко кажучи, помилковими. По-перше, в Україні практично не існує антипольських настоїв, адже ми не шовіністична держава. І пересічні громадяни, і офіційний Київ прагнуть до поглиблення співпраці, а не до сварок на грунті трагічних подій у минулому. По-друге, таку заяву цілком можна використати у інформаційній війні, як проти Києва, так і проти Варшави, тому найближчим часом, ймовірно, варто чекати на спростування таких відомостей на офіційному рівні.
По-третє, такого роду погрози дуже скидаються на популізм, спрямований виключно на внутрішнього виборця, який вже починає відчувати розчарування польськими правими. По-четверте, Польща вже не здійснює повновладне управління своїм кордоном – останній тепер також є кордоном ЄС. А тому українці, за наявності біометричного паспорту, можуть вільно перетинати його, - наголошує Нусс.