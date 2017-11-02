Блогер: зростання свідомості українців призвело до того, що на нас нападають не тільки північно-східні сусіди, а і західні

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За словами політичного оглядача Олексія Голобуцького, зараз Україна переживає не надто приємні, але закономірні процеси, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис блогера в соціальній мережі.Так, блогер нагадує, що очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Вітольд Ващиковський заявив сьогодні, що особи, які «марширують в мундирах СС Галичина» та ті, які «використовують адміністративні механізми протидії Польщі», на її територію не потраплять – мовляв, для всіх них настануть відповідні наслідки. Як зауважує блогер, це варто було передбачити: зростання національної свідомості Українців викликає дуже різке неприйняття у сусідів, які мають більш вдалу історію державності. Ми вже звикли до агресії з боку північно-східного сусіда, але західні теж не відстають. Єдине, що добре, це те, що від Варшави можна хоч збройного нападу не очікувати – все-таки її вектори зовнішньої політики задаються її зобов’язанням у рамках ЄС та НАТО.Блогер наголошує, що у такій реакції наших сусідах нічого приємного, звісно, немає. Але з часом і Польща, і інші наші сусіди звикнуть до того, що Україна має самостійний історичний дискурс. І до наших героїв, протистоянь, перемог і трагедій варто ставитись з повагою – вони складова незалежної держави, - зауважує блогер.