Блогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

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За словами політичного оглядача Віктора Уколова, українські дипломати можуть продемонструвати не тільки високий професіоналізм, а і деяку мужність, - про це інформує видання replyua.net.Зокрема, посол України в Белграді Олександр Александрович дав доволі відверте інтерв’ю сербським ЗМІ, у якому поставив всі точки над «і» щодо позиції, яку займає ця країна у відносинах з ЄС та РФ. Зокрема, Александрович зауважив, що Кремль вміло використовує сербів для того, щоб їх руками руйнувати стабільність у світі. Наприклад, сербські найманці беруть участь у військових діях на Донбасі на боці терористів, Кремль використав сербських екстремістів для того, щоб організувати замах на керівництво Чорногорії, сербський сепаратизм розпалюють у Боснії для того, щоб ввергнути країну в хаос. Більше того, сербським фактором у Москві оперують для дестабілізації Македонії, а військові літаки передають для того, щоб створити загрозу Хорватії. Також посол підкреслив, що офіційний Белград так ніяк і не відреагував на інформацію про те, що на Сході України воюють три сотні сербських найманців.Дипломат наголосив, що Кремлю плювати на долю Сербії, єдине, для чого вона потрібна – це розпалювання нової війни на Балканах. Не варто намагатись всидіти на двох стільцях, - попередив посол (до цього американський дипломат зауважив, що спроби Белграду зблизитись з ЄС і не зіпсувати стосунки з РФ схожі на спроби всидіти на двох стільцях). Як зауважує Уколов, незважаючи на те, що мужній вчинок посла викликав лють офіційного Белграду, він повністю солідарний із ним. А сербські чотники мають нарешті забратись з Донбасу, - наголошує блогер.