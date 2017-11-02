Польська влада має намір заборонити в'їзд до країни деяким громадянам України

Голова польського зовнішньополітичного відомства Вітольд Ващиковський в інтерв'ю виданню Onet.pl. заявив, що офіційна Варшава має намір заборонити в'їзд до країни деяким українським громадянам, які сповідують радикально антипольські погляди, інформує replyua.net. У тому числі, він наголосив, що Польща розуміє важливість України з геополітичної точки зору, однак не має наміру ставити під загрозу національну безпеку.
«В даний час ми почали запускати процедури, які не допускатимуть людей, котрі демонструють вкрай антипольські позиції, на територію Польщі. Особи які демонстративно носять мундири СС «Галичина», на польську територію не в'їдуть», - зазначив Ващиковський. Окрім того, маються на увазі особи, які чинять опір відновленню польських місць пам'яті. «Тим особам, котрі демонструють та використовують адміністративні інструменти проти Польщі, також варто очікувати на наслідки», - зауважив польський міністр.
Також міністр закордонних справ Польщі зазначив, що, беручи до уваги нинішні умови, ще роздумує над тим, чи варто є доцільним рекомендувати візит президента Польщі в Україну.