В Польше при загадочных обстоятельствах убили украинца

Стало известно об убийстве в городе Гданьск (Польша) гражданина Украины, которому было 35 лет, передает replyua.net со ссылкой на информацию журналистов канала tvn24. Отмечается, что нападение было совершено на автобусной остановке, молодому человеку нанесли в живот четыре ранения в живот.
Данное происшествие случилось вчера вечером. В настоящее время польские правоохранители рассматривают две версии инцидента. Согласно первой, на остановке находилось трое мужчин, между ними, скорее всего, произошла ссора. Один из них, вытащив нож, смертельно ранил другого, после чего поспешно скрылся. Вторая версия заключается в том, что на мужчину напали, когда он шел по улице. Пока что полицейские не задержали преступника.
В первых числах октября во Вроцлаве полицейские в течение почти суток не выпускали 21-летнюю украинскую гражданку. Девушку заставили раздеться полностью для проведения обысков. По информации Gazeta Wyborcza, к правоохранителям обратился местный житель, сообщивший, что девушка украла его телефон. Позже выяснилось, что украинка – бывшая возлюбленная поляка.