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Министр обороны Великобритании подал в отставку из-за сексуальных домогательств

Министр обороны Великобритании подал в отставку из-за сексуальных домогательств
Майкл Фэллон, министр обороны Великобритании, написал заявление об отставке сразу после того, как ведущие СМИ опубликовали новость о сексуальных домогательствах главы оборонного ведомства к Джулии Хартли-Брюер, известной радиоведущей.

Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, министр написал заявление через сутки после того, как признался в этом инциденте. Фэллон заявил, что 15 лет назад он позволял себе вольности в отношении радиоведущей. «В последнее время появился ряд обвинений относительно в том числе моего поведения в прошлом. Многие из этих обвинений — неправда, но я признаю, что в прошлом вел себя неподобающим для Вооруженных сил, которые я имею честь представлять, образом. Я сделал выводы и поэтому подаю в отставку», - заявил министр.

Ранее СМИ сообщали, что Фэллон якобы положил руку на колено ведущей во время ужина представителей Консервативной партии. Министр извинился за произошедшее, однако решил, что ему нужно уйти со своей должности.
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