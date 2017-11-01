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Вандал, разрисовавший консульство Украины в Жешуве, может провести в тюрьме пять лет

Вандал, разрисовавший консульство Украины в Жешуве, может провести в тюрьме пять лет
Сотрудники прокуратуры польского Жешува предъявили Матеушу С, 35-летнему гражданину Республики Польша, оставившему на здании почетного консульства Украины антиукраинские надписи, обвинение в разжигании ненависти к украинскому народу, сообщает replyua.net со ссылкой на Rzeczpospolita. В том числе, глава прокуратура Рената Крут-Войнаровская отметила, подозреваемый признался в совершении преступления, добавив, что при совершении преступления руководствовался эмоциями.

«Согласно собранным на сегодняшний день доказательствам, мы можем предположить, что поведение подозреваемого было чисто его самодеятельностью, без чьего-либо вдохновения», — заявила она. К тому же, мужчине готовятся предъявить обвинения в порче имущества консульства. Общая сумма ущерба составляет 2,5 тысячи злотых (около 18 000 гривен).

Следует напомнить, 30 сентября вандал разрисовал почетное консульство Украины в Жешуве, городе на востоке Польши. В том числе, на стене здания появились надписи на польском языке: Украина – ОУН-УПА, Waffen SS Galitzien. Возле герба Украины также появилась виселица, свастика и немецкое слово Raus (убирайтесь).
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