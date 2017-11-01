В Іспанії Конституційний суд скасував незалежність Каталонії

Конституційний суд Іспанії призупинив дію декларації щодо незалежності Каталонії, схвалення якої влада регіону здійснила 27 жовтня. Як передає replyua.net, відповідну інформацію оприлюднив офіційний представник суду, інформують журналісти BBC. Зокрема, відомо, що минулої п’ятниці каталонський вищий законодавчий орган Каталонії проголосував за те, щоб регіон вийшов зі складу Іспанії, для чого було схвалено відповідну декларацію. Відразу після цього у Мадриді було прийняте рішення щодо введення в автономії прямого правління, а також оголошено про розпуск каталонського парламенту.
Тим часом, журналісти іспанського видання El Pais, посилаючись на близькі до уряду джерела, повідомили, що Карлес Пучдемон, якого центральний уряд відсторонив від влади, разом із іншими представниками своєї команди втік до Брюсселю.
У тому числі, у матеріалі наголошується, що втеча каталонських лідерів співпала за часом з поданням позовів Генпрокуратурою Іспанії щодо політиків, а яких покладено відповідальність за проголошення незалежності Каталонії.