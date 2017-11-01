Пучдемон отказался от политического убежища

Карлес Пучдемон, бывший глава каталонского правительства, заявил о том, что не станет просить политическое убежище у бельгийских властей, однако и в Испанию он не планирует возвращаться в ближайшее время. Как передает replyua.net со ссылкой на местное издание El Pais, такое заявление прозвучало от политика во время пресс-конференции, состоявшейся в Брюсселе.
По его словам, в Бельгии он находится только из соображений безопасности и не собирается просить политическое убежище. Пучдемон подчеркнул, что у испанского суда нет оснований для обвинений его и министров его кабинета в попытке переворота, а официальный Мадрид, по его словам, демонстрирует агрессию. Он добавил, что будет оставаться в Брюсселе до тех пор, пока ему не будут предоставлены гарантии справедливого судебного процесса. Когда он получит такие гарантии, сразу вернется в Испанию.
Пучдемон призвал всех своих сторонников в Каталонии вести себя сдержанно и не устраивать новую конфронтацию с официальным Мадридом. Ранее Тео Франкен, министр по вопросам иммиграции Бельгии, заявил о том, что его страна готова предоставить политическое убежище Карлесу Пучдемону, и Бельгия является одной из немногих стран, принимающих граждан Евросоюза.