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СпецтемаПолітолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Історик: все чого торкаються путінські ботоксні ручки, перетворюється на пшик

Історик: все чого торкаються путінські ботоксні ручки, перетворюється на пшик
За словами історика Павла Правого (Бондаренка), сценарій каталонської авантюри аж надто сильно схожий на той, який ми бачили у Криму та на Донбасі, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на Фейсбук експерта.

Так, Бондаренко зауважує, що «Каталонська народна республіка» перестала існувати. Ну що ж, Іспанії пощастило, що вона не має спільного кордону з РФ, тож вона перехворіла «ведмежою» хворобою у легкій формі. Зараз очільник Женералітету втік до Бельгії, а каталонський парламент погодився на свій розпуск. Деякі депутати вже говорять щось на кшталт «мене там не було». А як красиво все починалось: прапори, референдум з бюлетенями, надрукованими на домашньому принтері, крики про те, що «нам хоч каміння з неба» та «Путін введи!». Хоча, здається, останнє з іншої опери.

Головний ініціатор КДР Карлос Пучдемон, який втік до іншої держави, зібрав у Брюсселі (Ростові) прес-конференцію, в ході якої розповів, що у Мадриді немає демократії (засіла хунта), а він як легітимний президент, продовжить боротьбу. Вам це нічого не нагадує? Як скоро Пучдемон опиниться в Ростові, поруч зі ще одним легітимним? Сценарій цієї історії – такий же, який ми бачили у своїй державі. Звісно, у росіян як завжди замість перемоги вийшов якийсь непристойний звук, схожий на «пшик». Власне, чого б не торкнулись путінські ботоксні ручки, перетворюється на цей пшик, - наголошує блогер.
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