Эксперт: Польша давно говорила, что Россия является крупнейшей проблемой в мире

В Польше вопрос военной агрессии России на Донбассе уже не такая сильная, как три года назад, можно сказать, что ее не существует, однако в 2014 году поляки опасались, что Россия захватит Украину и дойдет до их страны. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью сайту «24» озвучил польский общественный и политический деятель Йелджей Ходзинский.
Он отметил, что официальная Варшава поддерживает экономическую блокаду России, с учетом того, что в Польше нет больших экономических связей с Россией, они были оборваны еще в 90-е годы. Несмотря на то, что в Европарламенте можно услышать предложение отменить антироссийские санкции, в Польше категорически против этого.
«Польша является одним из самых антироссийских государств. Еще до того, как Москва начала военную агрессию против Украины, в процессе исследования Польша единственная среди всех стран сказала, что самой большой проблемой для мира является Россия. Мы постоянно были за Украину, и в дальнейшем будем поддерживать ваше государство»,— отмечает Ходзинский. При этом, эксперт отметил, что в настоящее время украинский вопрос уже не является главной темой в польских средствах массовой информации.