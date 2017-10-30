Из-за урагана в Зальцбурге едва не разбился пассажирский самолет

Накануне, 29 октября, в аэропорту города Зальцбург (Австрия) мощный ураган «Герварт» чуть не стал причиной авиакатастрофы. Соответствующее видео происшествия опубликовано на Youtube, передает replyua.net. Отмечается, что воздушное судно авиакомпании Enter Air выполняло рейс Франкфурт–Зальцбург. В процессе захода рейса на посадку в нескольких метрах от земли произошло столкновение самолета Boeing 737-800 с сильным порывом бокового ветра. В результате этого он резко наклонился вправо, чуть не задев крылом посадочную полосу.
Самолет совершил жесткую посадку на задние шасси и после того, как он оттолкнулся от полосы, начал набирать высоту. В настоящее время известно, что члены экипажа прияли решение не рисковать со второй попыткой приземления и решил вернуться во Франкфурт.
Как известно, жертвами урагана «Герварт» в Германии, Польше и Чехии стали, по крайней мере, 6 человек, ранения получили несколько человек. Сотрудники немецких метеорологических служб сообщили, что скорость ветра составляла 176 и 144 километров в час. Сегодня ураган должен утихнуть.