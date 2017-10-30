Ситуация в Каталонии: в МИД Испании заговорили о расширении автономии региона

Глава испанского внешнеполитического ведомства Альфонсо Дастис предположил, что Каталонии по результатам наблюдаемого сейчас кризиса удастся добиться расширения автономии, передает replyua.net со ссылкой на DW. Вместе с тем, министр опроверг слухи о вероятности независимости региона.
По словам Дастиса, по состоянию на сегодняшний день Каталония является одним из регионов, у которого есть наибольшие полномочия не только в Испании, но и во всем мире. Главный дипломат страны считает, что участником запланированных на декабрь текущего года внеочередных выборов в парламент Каталонии, которые состоятся в декабре, может участвовать и отстраненный глава региона Карлес Пучдемон, «если не окажется к тому времени в тюрьме». Дастис добавил, что сейчас управление Каталонией осуществляется федеральным правительством, однако эта мера не будет продолжаться долго.
Согласно информации властей Каталонии, 1 октября на референдуме за отделение региона от Испании проголосовали 90,18% участников плебисцита. Показатель явки избирателей составил 43%. 27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, в которой декларируется независимость от Испании.