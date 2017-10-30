Мощный ураган «Герварт»: появилась информация о новых жертвах и фото

По информации журналистов Deutsche Welle, жертвами мощного урагана «Герварт», накрывшего территорию Германии, Чехии и Польши, стали уже, по крайней мере, пять человек, передает replyua.net. В том числе, в Польше погиб водитель автомобиля в связи с тем, что его транспортное средство столкнулось с деревом, которое упало на проезжую часть.
Два человека – женщина и мужчина пожилого возраста – погибли в Чехии в результате падения деревьев. Помимо этого, в стране пришлось остановить железнодорожное сообщение. Несколько сотен тысяч домашних хозяйств остались без электричества в связи с тем, что ураган повредил линии электропередач. А в соседней Германии 63-летний мужчина утонул в бухте Ядебузен в Нижней Саксонии в момент штормового прилива. Власти Гамбурга и Берлина объявили чрезвычайное положение из-за непогоды. Городские улицы оказались попросту затоплены и автомобили по ним перебираются с большим трудом.
Напомним, что синоптики также объявили штормовое предупреждение по всей территории Украины. В частности, сегодня и завтра в стране ожидаются неблагоприятные погодные условия: дождь и сильные порывы ветра, местами до 24 метров в секунду. Впрочем, уже в среду ветер начнет ослабевать.