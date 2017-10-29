Столтенберг: «Вся Европа находится в пределах досягаемости северокорейских ракет»

Все страны, входящие в НАТО, а также все европейские государства находятся в зоне досягаемости северокорейских ракет, однако у североатлантического альянса имеются возможности и решимость нанести ответный удар КНДР. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.
«Мы признаем, что Европа также находится в пределах досягаемости ракет КНДР. Страны НАТО также находятся под угрозой… НАТО располагает возможностями и решимостью нанести контрудар», - заявил генсек. По словам Столтенберга, в связи с увеличивающейся опасностью весь мир должен подумать о том, как усилить давление на Северную Корею, чтобы лидеры КНДР все-таки начали диалог с мировым сообществом. Также генсек подчеркнул, что в НАТО полностью поддерживают жесткие санкции, вводимые против Пхеньяна.
Напомним, что в Северной Корее недавно начались учебные эвакуации с целью подготовки к большой войне. Кроме того, Пхеньян анонсировал еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты.