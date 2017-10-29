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В ЕС хотят отменить летнее время – СМИ

В ЕС хотят отменить летнее время – СМИ
В Европейской комиссии началось изучение требований относительно отмены перевода часов на «летнее время». Как передает replyua.net соответствующая информация была распространена немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на представителя ЕК. «Еврокомиссия уже проверяет степень серьезности необходимости отмены летнего времени. В настоящее время вопрос изучается с учетом всей имеющейся информации», — сказала она.

Кроме того, сообщается, что летнему времени были даны противоречивые оценки еще тогда, когда его впервые ввели. Люди, как правило, жалуются, что весной при переходе на летнее время у них отнимают час сна. Напомним, что в ночь на сегодня европейские страны, в том числе и Украина, перешли на стандартное время, которое еще принято называть зимним. Стрелки часов были переведены на час назад.

Ранее стало известно, что комитет парламента Финляндии предложи отказаться от перехода на летнее время, как непосредственно в самой стране, так и на всей территории Европейского союза. В ряде стран, в частности, России, Беларуси, Грузии, Бразилии, сезонный перевод часов отменили.
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