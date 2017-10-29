Евросоюз может отменить переход на летнее время

В Евросоюзе не исключают отмену перехода на летнее время, информирует replyua.net со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung. В комиссии Евросоюза заявили о том, что перевод часов на летнее время может быть отменен совсем скоро. В настоящий момент этот вопрос находится на стадии обсуждения, а специалисты проводят исследования на эту тему.
Журналисты издания подчеркнули, что многие жители европейских стран жалуются на то, что после весеннего перевода часов их самочувствие ухудшается, и они не высыпаются. Переход на летнее и зимнее время осуществляется более чем в ста государствах, и Украина – одно из них. Сегодня ночью, 29 октября, Украина перешла на зимнее время. Стрелки часов были переведены на час назад, и украинцев появился дополнительный час отдыха в эти выходные.
Медики при этом отмечают, что перевод часов всегда негативно сказывается на самочувствии, и организму очень сложно адаптироваться к новому времени.