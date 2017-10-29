В Европарламенте прозвучало жесткое заявление по Каталонии

Независимость Каталонии в Европе никто никогда не признает, а Евросоюз не станет посредником между Барселоной и Мадридом в том, что касается провозглашения независимости. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, об этом заявил Антонио Таяни, президент Европарламента. По его словам, референдум в Каталонии был незаконным.
Президент Европарламента подчеркнул, что решение испанских властей о проведении в регионе новых выборов было правильным. По его словам, это позволит каталонцам решить, какое правительство они хотят. Таяни отметил, что все должно происходить в соответствии с конституцией Испании. По мнению президента, ситуация с провозглашением независимости должна быть улажена только мирными способами, с помощью двустороннего диалога.
Таяни добавил, что ситуация в регионе остается только внутренней проблемой Испании, и Евросоюз не будет в это вмешиваться и не станет посредником. Напомним, что в случае объявления независимости Каталония автоматически будет исключена из Евросоюза.